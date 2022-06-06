Песков заявил об оптимизме в Кремле по вопросам хода спецоперации

В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 6 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать оценки аналитиков.

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем и считаем, что это прерогатива Министерства обороны», — сказал он.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 1 июня заявил, что после изменения подхода к ведению боевых действий Россия практически перестала нести потери. Он уточнил, что подходы к боевым действиям изменились, после того как российских военных начали захватывать в плен и показательно издеваться над ними. Он выразил мнение, что спецоперация сегодня проводится «строго по военной науке».

Немецкий военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер 31 мая допустил, что РФ может взять под контроль весь Донбасс в течение нескольких дней. Он считает, что тактика российских военных включает в себя укрепление в сухопутном коридоре в Крыму, включая Мариуполь и другие порты.

Специальная военная операция, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что все задачи спецоперации будут выполнены.

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