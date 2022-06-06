Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет в Сербию

Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет в Сербию

2022-06-06 13:44:02

2022-06-06 13:44:02

2022-06-06 13:44:02

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