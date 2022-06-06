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Военный историк объяснил присутствие криминальных элементов в Мариуполе

Военный историк Буранов: среди военнослужащих на Украине есть криминальные элементы, это не скрывается властями страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Среди военных на Украине есть множество криминальных элементов и это не скрывается руководством страны, рассказал в понедельник, 6 июня, военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями».

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По словам эксперта, высокопоставленные чиновники Украины не раз сами упоминали это в своих заявлениях.

«Выпускали орды уголовников, многие из которых имеют боевой опыт, при этом осуждены по тяжким или особо тяжким статьям. <...> Естественно, эти люди умирать за Украину не хотят. Они либо покидают территорию Украины, либо продолжают совершать военные преступления на фронтах. Это обычная система — не хватает людей с некриминальным прошлым, чтобы сражаться за эту власть», — подчеркнул Буранов.

Кроме того, военный историк рассказал, что в Мариуполе могут находиться спящие ячейки военных, которые всё еще представляют опасность из-за возможности организовывать террористические акты. По его словам, в ходе осады российскими военными завода в Мариуполе «Азовсталь» многие украинские военнослужащие, а также боевики радикального националистического украинского формирования «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел), не желающие продолжать сопротивление, пытались покинуть город под видом мирных жителей.

Ранее в этот день советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что боевики «Азова» могут всё еще находиться в Мариуполе. Он указал, что в городе остался местный криминалитет.

26 мая на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были задержаны боевики «Азова», спрятавшиеся при сдаче в плен основных сил. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, после этого на территории предприятия не осталось украинских военных или боевиков-националистов.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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