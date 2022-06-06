Песков оценил возможность возобновления диалога РФ и США по ядерному оружию

В Кремле придерживаются точки зрения американской стороны о невозможности возобновления переговоров РФ и США по ядерным вооружениям в текущих условиях. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что вопрос о ядерных вооружениях является одним из самых значительных в отношениях между Россией и США. Однако возобновление переговоров России и США по ядерным вооружениям, по его словам, маловероятно в нынешних условиях.

«Наверное, стоит согласиться с послом, что в настоящее время это (возобновление переговоров. — Ред.) маловероятно. Хотя рано или поздно к этой теме нужно будет возвращаться», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия заинтересована в дальнейшем обсуждении темы ядерного вооружения с учетом тех тектонических сдвигов, которые наблюдаются в области европейской и мировой безопасности.

«Такие переговоры нужны. Они нужны всему миру», — указал пресс-секретарь президента.

Контакты между РФ и США по ядерной проблематике прекратились после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по защите мирного населения Донбасса. При этом Москва подчеркивала, что не намерена использовать ядерное оружие в текущем конфликте. Также отмечалось, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны.

Договор СНВ-3 был подписан странами в 2010 году. В начале 2021 года Россия и США договорились о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

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