Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Подмосковье дети обокрали «Детский мир»
Экономика
Пекин заявил, что запрет Тайваня на экспорт полупроводников в РФ обречен на провал
Общество
В Москве откроют Всероссийский центр для незрячих школьников
Мир
Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска
Происшествия
Озвучившую «Лунтика» актрису избили в петербургском театре
Мир
Посол России вызван в МИД Италии
Мир
Песков указал на отсутствие угрозы для Финляндии и Швеции со стороны РФ
Общество
В Госдуме поддержали идею использования маткапитала для лечения детей
Общество
Губернатор Подмосковья назвал приоритетной задачей строительство новых школ и детсадов
Мир
В Латвии запретили все российские телеканалы
Мир
В ходе спецоперации на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк»

Песков оценил возможность возобновления диалога РФ и США по ядерному оружию

Песков: РФ заинтересована в диалоге с США о ядерном вооружении, но пока это маловероятно
0
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле придерживаются точки зрения американской стороны о невозможности возобновления переговоров РФ и США по ядерным вооружениям в текущих условиях. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что вопрос о ядерных вооружениях является одним из самых значительных в отношениях между Россией и США. Однако возобновление переговоров России и США по ядерным вооружениям, по его словам, маловероятно в нынешних условиях.

Подписать — не значит решиться: какие страны не хотят отказываться от ядерных испытаний
Спустя 25 лет после своего создания договор об их запрете так и не вступил в силу

«Наверное, стоит согласиться с послом, что в настоящее время это (возобновление переговоров. — Ред.) маловероятно. Хотя рано или поздно к этой теме нужно будет возвращаться», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия заинтересована в дальнейшем обсуждении темы ядерного вооружения с учетом тех тектонических сдвигов, которые наблюдаются в области европейской и мировой безопасности.

«Такие переговоры нужны. Они нужны всему миру», — указал пресс-секретарь президента.

Контакты между РФ и США по ядерной проблематике прекратились после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по защите мирного населения Донбасса. При этом Москва подчеркивала, что не намерена использовать ядерное оружие в текущем конфликте. Также отмечалось, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны.

Договор СНВ-3 был подписан странами в 2010 году. В начале 2021 года Россия и США договорились о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022