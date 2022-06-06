Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Подмосковье дети обокрали «Детский мир»
Экономика
Пекин заявил, что запрет Тайваня на экспорт полупроводников в РФ обречен на провал
Общество
В Москве откроют Всероссийский центр для незрячих школьников
Мир
Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска
Происшествия
Озвучившую «Лунтика» актрису избили в петербургском театре
Мир
Посол России вызван в МИД Италии
Мир
Песков указал на отсутствие угрозы для Финляндии и Швеции со стороны РФ
Общество
В Госдуме поддержали идею использования маткапитала для лечения детей
Общество
Губернатор Подмосковья назвал приоритетной задачей строительство новых школ и детсадов
Мир
В Латвии запретили все российские телеканалы
Мир
В ходе спецоперации на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк»
Сюжет:

Губернатор Подмосковья назвал приоритетной задачей строительство новых школ и детсадов

Губернатор Подмосковья Воробьев назвал приоритетной задачей строительство новых школ и детсадов
0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что приоритетной задачей в регионе остается строительство новых школ и детских садов. Об этом в понедельник, 6 июня, говорится на сайте регионального правительства.

Начинай с начала: как будут преподавать историю первоклассникам
Инициативу Министерства просвещения могут реализовать уже с 1 сентября

«Еще одна тема — стройка школ. Они тоже у нас все большие, долгожданные. И Лобня, и Одинцово, и Балашиха. Мне кажется, нет школы, которой бы не ждали. Так же как и детских садов. Поэтому я напоминаю еще раз, что эта работа является приоритетной», — цитирует Воробьева телеканал «360».

По словам политика, работа в указанном направлении должна быть максимально интенсивной. Кроме того, подчеркнул Воробьев, важно привлекать педагогов и воспитателей на новые объекты.

Воробьев указал на то, что в регионе с каждым годом растет число детей, которым необходимо идти либо в детский сад, либо в школу. В этой связи темпы строительства снижать нельзя.

Он указал на то, что новые школы предполагают подбор и приглашение в регион новых учителей.

«Нам нужны учителя, которые обладают всеми необходимыми методиками. Именно это влияет на качество образования», — отметил губернатор.

Ранее 6 июня заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых столичного департамента труда и соцзащиты населения откроется Всероссийский центр для слепых школьников, проявивших выдающиеся академические способности.

Новых учеников центр примет уже ближайшей осенью. Там будут учиться одаренные дети с седьмого класса с глубокими нарушениями зрения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022