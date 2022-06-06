Губернатор Подмосковья назвал приоритетной задачей строительство новых школ и детсадов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что приоритетной задачей в регионе остается строительство новых школ и детских садов. Об этом в понедельник, 6 июня, говорится на сайте регионального правительства.

«Еще одна тема — стройка школ. Они тоже у нас все большие, долгожданные. И Лобня, и Одинцово, и Балашиха. Мне кажется, нет школы, которой бы не ждали. Так же как и детских садов. Поэтому я напоминаю еще раз, что эта работа является приоритетной», — цитирует Воробьева телеканал «360».

По словам политика, работа в указанном направлении должна быть максимально интенсивной. Кроме того, подчеркнул Воробьев, важно привлекать педагогов и воспитателей на новые объекты.

Воробьев указал на то, что в регионе с каждым годом растет число детей, которым необходимо идти либо в детский сад, либо в школу. В этой связи темпы строительства снижать нельзя.

Он указал на то, что новые школы предполагают подбор и приглашение в регион новых учителей.

«Нам нужны учителя, которые обладают всеми необходимыми методиками. Именно это влияет на качество образования», — отметил губернатор.

Ранее 6 июня заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых столичного департамента труда и соцзащиты населения откроется Всероссийский центр для слепых школьников, проявивших выдающиеся академические способности.

Новых учеников центр примет уже ближайшей осенью. Там будут учиться одаренные дети с седьмого класса с глубокими нарушениями зрения.