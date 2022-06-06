Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Подмосковье дети обокрали «Детский мир»
Экономика
Пекин заявил, что запрет Тайваня на экспорт полупроводников в РФ обречен на провал
Общество
В Москве откроют Всероссийский центр для незрячих школьников
Мир
Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска
Происшествия
Озвучившую «Лунтика» актрису избили в петербургском театре
Мир
Посол России вызван в МИД Италии
Мир
Песков указал на отсутствие угрозы для Финляндии и Швеции со стороны РФ
Общество
В Госдуме поддержали идею использования маткапитала для лечения детей
Общество
Губернатор Подмосковья назвал приоритетной задачей строительство новых школ и детсадов
Мир
В Латвии запретили все российские телеканалы
Мир
В ходе спецоперации на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк»

Лавров назвал беспрецедентным отказ ряда стран НАТО пропустить его самолет

0
Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным отказ ряда стран, входящих в НАТО, пропустить самолет, на котором он направлялся в Сербию.

«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»
Посол России в республике Александр Боцан-Харченко — о том, почему Белград, разделяя позицию западных стран по Украине, не присоединяется к экономическому давлению на РФ

«Поступило вчера вечером и сегодня утром очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия. Произошло, конечно, немыслимое. ‹...› Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении», — сказал Лавров.

Министр также указал, что позиция Запада о лишении возможности выбора Сербией своих партнеров является циничной.

Ранее в понедельник МИД Болгарии объяснил отказ пропустить самолет Лаврова в Сербию. По информации болгарского ведомства, страна не разрешила пролет над своей территорией из-за санкций Евросоюза (ЕС).

Глава МИД РФ планировал встретиться с Вучичем 6–7 июня в рамках обсуждения вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также актуальных международных тем.

Еще 5 июня премьер-министр Сербии Ана Брнабич отмечала, что ситуация с визитом главы МИД РФ «чрезвычайно сложна». По ее словам, Вучич лично занимался логистикой перелета российского министра, но и это не гарантировало однозначного ответа на вопрос, состоится ли его визит в страну.

Позднее в тот же день в СМИ появились сообщения о том, что три страны — Болгария, Северная Македония и Черногория — закрыли воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в свою очередь, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022