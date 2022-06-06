Лавров назвал беспрецедентным отказ ряда стран НАТО пропустить его самолет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным отказ ряда стран, входящих в НАТО, пропустить самолет, на котором он направлялся в Сербию.

«Поступило вчера вечером и сегодня утром очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия. Произошло, конечно, немыслимое. ‹...› Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении», — сказал Лавров.

Министр также указал, что позиция Запада о лишении возможности выбора Сербией своих партнеров является циничной.

Ранее в понедельник МИД Болгарии объяснил отказ пропустить самолет Лаврова в Сербию. По информации болгарского ведомства, страна не разрешила пролет над своей территорией из-за санкций Евросоюза (ЕС).

Глава МИД РФ планировал встретиться с Вучичем 6–7 июня в рамках обсуждения вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также актуальных международных тем.

Еще 5 июня премьер-министр Сербии Ана Брнабич отмечала, что ситуация с визитом главы МИД РФ «чрезвычайно сложна». По ее словам, Вучич лично занимался логистикой перелета российского министра, но и это не гарантировало однозначного ответа на вопрос, состоится ли его визит в страну.

Позднее в тот же день в СМИ появились сообщения о том, что три страны — Болгария, Северная Македония и Черногория — закрыли воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в свою очередь, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.