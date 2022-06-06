Медведев назвал целью шестого пакета санкций Евросоюза пожар мировой революции в экономике

Цель шестого пакета антироссийских санкций, который приняла Еврокомиссия, — пожар мировой революции в экономике. Об этом 6 июня заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил последствия, которые ждут страны после принятия такого решения. По его словам, сразу отказаться от нефти у покупателей не получится.

«Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива», — написал он.

При этом, по словам Медведева, в результате странам нужно будет найти «серые» схемы, чтобы получить российское сырье, обойдя санкции.

Говоря о запрете на страхование танкеров с российской нефтью, он рассказал, что вопрос страхования поставок может быть закрыт за счет госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами.

Комментируя санкции против Национального расчетного депозитария России, Медведев напомнил, что Москва никогда не отказывалась рассчитываться по обязательствам по госдолгу.

«Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернет, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар», — считает он.

Также он отметил, что, несмотря на отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT, банки продолжают нормально работать, а внутрироссийские операции от SWIFT не зависят.

В этот же день член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Запад не может быстро решиться признать пагубность санкций, так как «в эту политику инвестированы авторитет, вес и конкретные должности западных руководителей». При этом он считает, что накопившиеся факторы неизбежно начнут подтачивать эту политику, которая противоречит логике. Также ранее он заявлял, что антироссийские санкции приведут к снижению уровня жизни жителей Европы.

Евросоюз 3 июня сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, перевозимой по морю, ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в РФ и др. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Евросоюз использует энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Западные страны продолжают вводить санкции против РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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