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Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска

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Российская военная авиация уничтожила радиолокационную систему AN/TPQ-50 США в Донбассе. Об этом 6 июня в ходе брифинга рассказал журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, переданная Пентагоном Вооруженным силам Украины (ВСУ) американская система ликвидирована в районе города Северска Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

Как добавил Конашенков, ракетами под Лозовой в Харьковской области уничтожены корпуса кузнечно-механического завода, где ремонтировали украинскую бронетехнику. Также нейтрализованы четыре пункта управления, 15 районов скопления живой силы и техники.

Кроме того, российской ПВО у Славянска в ДНР сбит самолет МиГ-29 ВСУ.

Как добавляет «Газета.Ru», всего с начала операции уничтожено 190 самолетов противника, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитно-ракетных комплекса, 3424 танка и других боевых бронемашин.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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