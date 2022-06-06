Две сотни пожаров произошло в Тюменской области за неделю

На территории Тюменской области за прошедшую неделю произошло 205 техногенных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Во время пожаров сотрудники МЧС спасли четырех человек, еще девять были эвакуированы. Подразделения 33 раза работали на месте ДТП и 26 раз выезжали на помощь населению, пишет портал «Наш город».

Утром 5 июня в деревне Чаплык под Тюменью в результате пожара в частном жилом доме погибли две женщины и мужчина. Предварительной причиной возгорания специалисты называют плохо потушенную сигарету.

В субботу, 4 июня, крупный пожар произошел в трехэтажном здании автобазы областной думы в центре Тюмени. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. На место работали 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.