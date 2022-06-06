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В ГД отреагировали на решение ряда стран закрыть небо для самолета Лаврова

Депутат Белик назвал нелепым поступком решение трех стран закрыть небо для самолета Лаврова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова — это нелепый поступок. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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По словам политика, этот «принципиальный» протест — не самостоятельная позиция Болгарии, Северной Македонии и Черногории, данный поступок стоит оценивать с позиции, что эти страны — участницы ЕС и НАТО.

«Такое «междусобойное» решение не было принято ими без соответствующих рекомендаций западных кураторов. Закрыть небо и таким образом создать логистические сложности — это нелепый поступок, который соберет кратковременные одобрительные отзывы русофобски настроенных стран и удостоится покровительственного кивка из-за океана, но не станет препятствием для взаимодействия России и Сербии и для развития дальнейшего сотрудничества между странами», — подчеркнул Белик.

Россия найдет, как ответить на данную провокацию, сделав соответствующие выводы о странах, которых прибыло в полку сателлитов, выполняющих команды США, заключил парламентарий.

Накануне Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы российского МИДа в преддверии намеченного на 6–7 июля визита дипломата в Сербию. Сообщалось, что после этого Вучич встретится с послом России в Сербии Александром Бокан-Харченко в 10:00 понедельника (9:00 мск) в президентской резиденции.

5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Болгария, Северная Македония и Черногория своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич обратился к нации в связи с отменой визита в страну Лаврова. Вучич лично занимался логистикой визита глава МИД РФ. Он назвал ситуацию в связи с визитом российского министра исключительно сложной.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что реакция на действия трех стран должна быть предельно жесткой. Политик выразил надежду, что ответом будут не только дипломатические протесты, но и действия на практике.

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