Власти Германии не могут совершать военные поставки в том объеме, который от него требует Киев, поскольку сами всё еще оккупированы США. По этой же причине они не видят смысла тратить большие суммы денег на содержание своих вооруженных сил, заявил в понедельник, 6 июня, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман.

«Возможности поставок из Германии действительно ограничены. Не буду говорить о причинах, из-за которых ВС Германии на протяжении многих лет явно недофинансируются и поэтому им просто не хватает вооружения и снаряжения. Однако самая главная из них заключается в том, что ФРГ все еще оккупирована Штатами», — пояснил политик в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ваасерман указал на то, что такое положение дел дает Берлину некоторые преимущества, так как немцам не нужно тратить финансы на вооруженные силы и «уж подавно незачем создавать запасы вооружений, которые можно было бы подарить Украине».

5 июня посол Украины в Берлине Андрей Мельник пристыдил Германию за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder. По словам Мельника, это позор для немецких властей.

«Исторический позор, что Мельник до сих пор не выслан из Германии», — заявил Вассерман.

28 мая стало известно, что за последние недели правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».