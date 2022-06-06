МИД Болгарии объяснил отказ пропустить самолет Лаврова в Сербию

Болгария не разрешила пролет самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова над своей территорией из-за санкций Евросоюза (ЕС). Об этом 6 июня сообщили в МИД Болгарии.

«МИД Болгарии нотой от 1 июня 2022 г. не предоставил дипломатического разрешения на выполнение полета над болгарской территорией самолета с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на борту. Решение принято в соответствии с санкционным режимом ЕС против России, конкретно решением Совета ЕС от 31 июля 2014 года, в дополнение, решением от 25 февраля 2022 года», — сказали ТАСС в болгарском ведомстве.

Как указали в ведомства, в соответствии с указанными документами, Лавров включен в санкционный список под номером 670.

Ранее в понедельник президент Сербии Александр Вучич анонсировал свое обращение к нации в ходе которого он, как ожидается, затронет ситуацию по поводу отмены визита Лаврова в страну. Глава МИД РФ планировал встретиться с Вучичем 6–7 июня в рамках обсуждения вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также актуальных международных тем.

5 июня премьер-министр Сербии Ана Брнабич отмечала, что ситуация с визитом главы МИД РФ «чрезвычайно сложна». По ее словам, Вучич лично занимался логистикой перелета российского министра, но и это не гарантировало однозначного ответа, состоится ли его визит в страну.

Позднее в тот же день в СМИ появились сообщения о том, что три страны — Болгария, Северная Македония и Черногория — закрыли небо для самолета Сергея Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в свою очередь, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

28 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.