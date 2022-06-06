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Дело возбудили по факту гибели восьмилетней девочки на озере в Приамурье

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В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки при купании в озере. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Трагедия произошла вечером в субботу, 4 июня, на озере «Лапина» в селе Сосновый Бор Зейского района. По предварительным данным, компания детей ушла купаться на озеро, не предупредив взрослых. Восьмилетняя девочка начала тонуть, пишет Амурская Служба Новостей.

На помощь ребенку бросилась женщина, проживающая неподалеку. Она вытащила школьницу из воды, но та уже не подавала признаков жизни. Спасти девочку не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования следствием будет дана правовая оценка всем обстоятельствам случившегося.

3 июня в поселке Череповка Челябинской области утонул 10-летний мальчик. Его тело извлекли из реки Увелка пожарные.

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