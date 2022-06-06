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Консерваторы в Великобритании 6 июня проведут голосование по вотуму недоверия Джонсону

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Голосование по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону будет проведено в понедельник, 6 июня, сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (Комитет 1922) Грэм Брейди журналистам.

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«В соответствии с правилами голосование будет проведено с 18:00 до 20:00 6 июня. Голоса будут подсчитаны сразу же после этого», — приводит The Mirror его слова.

Брейди уточнил, что в парламентской партии, добивающейся этой процедуры, был превышен порог в 15%.

В беседе с «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала, что если Джонсону выразят недоверие, то тогда Консервативная партия будет избирать нового лидера. Кого она выберет, тот и станет новым главой британского кабмина.

Ранее, 1 июня, британская газета The Guardian сообщила, что в рядах Консервативной партии пока нет единства в вопросе необходимости ухода Джонсона из-за отсутствия очевидного лидера среди претендентов.

Премьер-министра Великобритании критикуют после скандала с посещением вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит во время пандемии, в то время как британцы должны были соблюдать ограничения. Так, 25 мая были опубликованы результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй.

В тот же день Джонсон извинился за свои поступки. Он отметил, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии, и заплатил штраф за участие в одной из вечеринок. При этом премьер отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии. Джонсон высказал мнение, что покидать пост в разгар конфликта на Украине с его стороны было бы безответственно.

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