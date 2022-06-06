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Аналитик заявил о неэффективности создания единой базы кодов телефонов

Аналитик Муртазин заявил, что создание единой базы заводских кодов телефонов не снизит преступность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 6 июня заявил «Известиям» о неэффективности инициативы Федеральной службы безопасности (ФСБ) по созданию в России единой базы кодов IMEI для мобильных устройств.

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С соответствующим предложением ФСБ обратилась в Минцифры РФ, а ведомство поддержало идею. Мера позволит связывать устройство с его владельцем.

По словам Муртазина, в ряде стран используются IMEI-номера для отслеживания поступающих в страну устройств. Так, оператор не регистрирует аппарат, если его IMEI-номер состоит из нулей или является неуникальным. Эти меры призваны бороться с серым рынком, пояснил эксперт.

«У нас это не позволит как-то снизить преступность или что-то подобное. Это не для того делается в большинстве стран. Единственное решение — государство контролирует, откуда приходят аппараты, но это вредная история, поскольку при параллельном импорте аппараты могут приходить как угодно, у них могут быть повторяющиеся IMEI-номера, что неправильно по стандарту, но возможно. Исходя из этого, в текущей экономической ситуации, когда тащить будут отовсюду и всё, делать это точно нельзя», — подчеркнул Муртазин.

Он убежден, что создание реестра не позволит решить вопрос безопасности.

«Из-за того что привязан будет IMEI-номер к конкретному Иванову Иван Иванычу, ничего не решится. Найти устройства с конкретными IMEI-номерами и так или иначе их изменить, всё это можно сделать», — добавил специалист.

О планах по созданию единой базы IMEI ранее 6 июня сообщили источники в правительстве. По их данным, спецслужбы согласились с необходимостью создания реестра. Так, единая база призвана повысить «эффективность оперативно-разыскных мероприятий» и бороться с противоправными действиями, связанными с мобильными телефонами. Как считают эксперты, мера также позволит связывать устройство с его владельцем.

ФСБ рекомендовала Минцифры создать прототип централизованной базы IMEI-кодов и разработать соответствующие нормативно-правовые акты. В министерстве подтвердили получение рекомендаций, а также сообщили, что поддерживают инициативу.

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