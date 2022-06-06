В Госдуме оценили последствия в случае взаимного закрытия посольств США и РФ

Закрытие посольств не станет благоприятным моментом ни для России, ни для США. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, добавив, что это точка в контактах и связях между странами.

Как указал депутат, США давно следуют внешнеполитическому курсу, который направлен на противостояние с Россией и сопровождается ложными заявлениями, провокациями и нарушением международным норм. Он напомнил, что РФ всегда была нацелена на диалог и конструктивное решение вопросов.

«В нынешней ситуации безопасности сотрудников американского диппредставительства в Москве ничего не угрожало бы. Закрытие посольств не станет благоприятным моментом ни для России, ни для США. Прекращение работы диппредставительств будет означать, что дипломатия потерпела поражение перед нежеланием со стороны США соблюдать договоренности, слушать и слышать. Игра в одни ворота не может быть спутником дипломатии», — подчеркнул Белик.

Парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что от подобных решений страдают граждане. Закрытие посольств — это точка в контактах и связях между странами, обменом информацией, оказанием помощи людям, заключил он.

Ранее в этот день американский посол в РФ Джон Салливан заявил о том, что возможность закрытия посольств США в Москве и России в Вашингтоне действительно существует, однако реализация подобного прогноза будет ошибочной.

При этом Салливан исключил вероятность полноценного разрыва российско-американских отношений. Дипломат выступил за поддержание контакта между сторонами.

30 мая сообщалось, что американское посольство в Москве приостановило обработку иммиграционных и неиммиграционных виз. Это связали с «введенными российскими властями ограничениями».

14 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в адрес сотрудников посольства РФ в США поступают угрозы физической расправы. Ранее, 24 апреля, он сообщал, что работа дипведомства фактически «находится в блокаде».

2 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов.