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Цифровизация Москвы избавила жителей от необходимости предоставлять полмиллиарда документов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За 11 лет работы в столице базового регистра — городской системы межведомственного электронного взаимодействия — москвичам не пришлось предоставлять более 500 млн справок и выписок. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Базовый регистр упрощает взаимодействие между ведомствами и, как следствие, повышает эффективность госуправления. Сегодня там доступно больше 400 видов документов. Очевидны преимущества этой системы и для москвичей», — отметила вице-мэр.

Регистр обеспечивает доступ к документам, необходимым для оказания госуслуг как жителям столицы, так и предпринимателям. Среди них — запись ребенка в кружок или спортивную секцию, подача заявки на субсидию, оформление лицензии.

На портале mos.ru сейчас доступно свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. В прошлом году ими воспользовались 472 млн раз — на 65 млн больше, чем годом ранее.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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