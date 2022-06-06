В МИД Китая указали на неспособность санкций решить украинский кризис

Новые санкции Евросоюза против России не смогут решить ситуацию на Украине, а лишь приведут к кризису в самой Европе. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Факты доказывают, что санкционное давление не является верным способом решения украинского кризиса. Масштабные и неизбирательные санкции, введенные против России некоторыми странами, ничуть не облегчили ситуацию на Украине, напротив, Европа и мир заплатили за них высокую цену», — сказал дипломат на брифинге, комментируя шестой пакет антироссийских санкций ЕС.

По его словам, европейцы столкнутся с инфляций и безработицей, а мир в целом — с такими серьезными проблемами, как энергетический и продовольственный кризисы.

Накануне негативно оценили эффект антироссийских санкций в Швейцарии. Как отметил министр экономики страны Ги Пармелен в интервью газете Blick, антироссийские санкции не достигли своих целей. Они не привели к завершению боевых действий на Украине и в Донбассе. Несмотря на ограничение экспорта российской нефти на Запад, Россия продолжает продавать часть топлива другим странам по более высоким ценам. Кроме того, министр добавил, что рост цен и подорожание зерна вызовут дефицит продовольствия, что приведет к новым конфликтам и волнам беженцев, в частности, из стран Северной Африки.

Евросоюз 2 июня утвердил шестой пакет санкций против России. Он предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, а также частичное эмбарго на нефть. Помимо этого, ЕС усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию. Также расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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