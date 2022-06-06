«Русские Богатыри» — победители первого этапа Tenzor International Cup 2022

В Московской области, на акватории Пестовского водохранилища завершился первый этап Tenzor International Cup 2022, проходящий при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта и титульного партнера Tenzor Consulting Group.

Уверенную победу одержала команда «Русские Богатыри» Игоря Рытова, Константина Беспутина, Антона Сергеева, Александра Патрушева. «Серебро» у сербской команды ZIDart Sailing Team под управлением Зорана Пауновича, «бронза» у коллектива Юрия Морозова команды Russo Trans.

Парусная регата проходила в формате гонок с пересадками с прямым судейством на воде. За три гоночных дня организаторы провели 29 полноценных гонок, наполненных упорной и бескомпромиссной борьбой. Хорошая погода и непростые ветровые условия на большой акватории Пестовского водохранилища позволили участникам динамично вести гонки, на пике физической формы и концентрации.

Определить сильнейших было непростой задачей, так как в составе 19 заявленных команд из России, Белоруссии, Сербии больше половины яхтсменов имеют звания не ниже мастеров спорта.

По итогам первого гоночного дня команды «Русские Богатыри» Игоря Рытова и ZIDart Sailing Team Зорана Пауновича вышли в лидеры и продолжили противостояние вплоть до финального дня регаты.

Игорь Рытов, команда «Русские Богатыри», 1-е место: «Заключительный гоночный день для нашей команды день самый удачный из трех. Даже последние гонки с фальстартом, все равно удалось отыграться и финишировать 8-ми. Было два вторых, три четвертых, один первый приходы. Все получалось! Тактик отработал на все 100%. В целом регата понравилась. С первого дня мы настроились на достойный хороший результат и из «топ-3» не выходили. Гонка прошла в напряжении, борьбе, будем готовиться к следующему этапу и стремиться попасть в тройку».

Успешнее оказались «Богатыри», сделав отличный отрыв в заключительный день регаты. ZIDart Sailing Team старались сумели сдержать напор соперников, финишировав на втором месте.

На третье место в упорной борьбе за подиум вышла команда Russo Trans Юрия Морозова, всего на два очка опередив команду Eyed Mushrooms Елизаветы Шестаковой, которая стала рекордсменом по количеству первых приходов — их 7 на счету лучшей рулевой первого этапа Tenzor International Cup 2022.

Не менее зрелищные и упорные баталии велись за десятку сильнейших. Улучшить позиции в заключительный день регаты удалось команде Tenzor Sport Милене Никитиной, которая замкнула пятерку сильнейших. Места во второй половине «топ-10» распределили команды Hubex Кирилла Фролова (6-е место), Tenzor Legal Андрея Пушкина (7-е место), Kalina Racing Team Анастасии Калининой (8-е место), RUS7 Кирилла Подольского (9-е место) и Belka Sailing Team Василия Харабардина (10-е место).

Великолепное судейство, отличная спортивная организация и береговая программа сделали первый этап Tenzor International Cup 2022 настоящим яхтенным праздником. Отметим очень удачное решение организаторов по пересадке участников, который осуществлялся при помощи комфортабельного теплохода, где участники смотрели прямую трансляцию гонок с Алексеем Жировым, наслаждались общением и вкусным кейтерингом.

Следующая встреча участников серии Tenzor International Cup 2022 пройдет 21-24 июля в яхт-клубе Tenzor Sailing Club.