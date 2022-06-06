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Госавтоинспекция завела Telegram-канал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российская Госавтоинспекция завела Telegram-канал «ГИБДД России» и канал видеохостинга Rutube, которые посвящены новостям о деятельности ведомства. Об этом 6 июня сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

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«Новости в ленте Telegram-канала «ГИБДД России» появляются в течение всего дня: подписчики смогут первыми узнавать об актуальных событиях в деятельности Госавтоинспекции, значимых решениях, которые принимаются руководством службы, знакомиться с оперативными сводками, рекомендациями для автомобилистов, нововведениями и законодательными изменениями, которые напрямую касаются всех владельцев транспортных средств, пассажиров и пешеходов», — рассказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что на канале видеохостинга Rutube размещаются видеоматериалы о деятельности ведомства, а также видеоролики социальной рекламы об обеспечении безопасности различных категорий участников дорожного движения.

Оставаться в курсе новостей о деятельности Госавтоинспекции также можно, вступив в официальные группы ведомства в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Ранее, 2 июня, сообщалось, что согласно статистике Госавтоинспекции Москвы с начала 2022 года по причине нарушений правил дорожного движения со стороны женщин-автомобилистов произошло более 350 аварий. Самыми распространенными нарушениями, которые допускают дамы за рулем, являются неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил перестроения и нарушение требований сигналов светофора.

В будущем сотрудники пообещали опубликовать и самые распространенные нарушения, характерные для водителей-мужчин.

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