Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие заявили, что командиры ВСУ посылают своих подчиненных на верную смерть и призвали «не воевать за НАТО». Об этом в понедельник, 6 июня, военнопленные рассказали «Известиям».

«Хочу просить всех, чтобы все одумались. Нас обманывают и ведут на верную смерть. Здесь такие же люди, как и мы. Прошу достучаться до командиров, чтобы были спасены как можно больше жизней», — сказал изданию пленный Дмитрий Гайдан.

Еще один сдавшийся боец призвал перестать воевать за НАТО.

«Кто там хотел куда — в НАТО. Я не хочу никуда. Мне без НАТО было хорошо, и я дальше буду жить хорошо. Просто больше не воюйте», — сказал он.

Ранее, 1 июня, пленный военнослужащий территориальной обороны ВСУ Дмитрий Марков рассказал «Известиям», что его заставили воевать под угрозой тюрьмы. Ему позвонили по телефону и потребовали явиться в военкомат. Через три дня еще принесли повестку. По его словам, явившимся в военкомат даже не сообщили, куда им предстоит отправиться. Люди об этом узнали, уже сидя в поезде. Позже они поняли, что их везут в Донецк и Луганск, где шли обстрелы. Марков сообщил, что половина военнослужащих его взвода просто написала рапорты и отказалась от службы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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