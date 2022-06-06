Символ нацистов заметили на праздновании юбилея Елизаветы II

Некоторые британцы во время празднования 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II заметили оккультный символ, который использовали нацисты. Об этом 6 июня сообщила на своем сайте газета Mirror.

Так называемое черное солнце разместили на платформе для танцев, посвященной музыкальному движению «Северная душа» 1960-х годов. Изображение черно-серебряного колеса с зубчатыми линиями британцы сравнили с «черным солнцем», которое использовалось в нацистской Германии, а затем и неонацистами.

«Почему черное солнце находится на юбилейном параде?» — спросил один из пользователей под опубликованной фотографией.

«Я предполагаю, что они искали изображения в Google фото символов «Северной души»… но это… это не он, это нацистский значок времен Второй мировой войны», — подтвердил другой.

После ряда обвинений компания Platinum Jubilee Pageant, организовавшая юбилейные мероприятия, принесла извинения за оскорбление, которое могло быть вызвано данным символом.

«Это настоящая ошибка, и мы приносим свои извинения за причиненное оскорбление. Действие предназначалось для представления Twisted Wheel Club, связанного с музыкой Northern Soul 1960-х и 1970-х годов, и, к сожалению, этот символ был неправильно помечен в поисковых системах», — отметили в компании.

Среди поздравивших королеву с 70-летием нахождения на троне были группа Queen, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актер и писатель Стивен Фрай, немецкий композитор Ханс Циммер, бывшая первая леди США Мишель Обама и анимированный медвежонок Паддингтон.

Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года. В 2022 году ей исполнилось 96 лет. Елизавета II стала первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей.