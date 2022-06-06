В Люберцах задержали обвиняемого в убийстве двух женщин

Правоохранители в подмосковных Люберцах установили личность и задержали 68-летнего ранее судимого обвиняемого в убийстве двух женщин, совершенных в 2005 и 2006 годах. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в мае 2005 года и августе 2006 года пропали две женщины, занимавшиеся бизнесом в сфере торговли. Были возбуждены уголовные дела, однако преступления долгие годы оставались нераскрытыми.

Как установил зональный криминалист, по уголовным делам об исчезновениях женщин были проведены не все действия по горячим следам. Кроме того, в обоих случаях свидетелем по делу проходил один и тот же мужчина.

Руководство следственного отдела, следователь при участии криминалиста выполнили необходимые следственные действия и получили новые сведения, которые помогли установить причастность мужчины к исчезновениям женщин.

Обвиняемый был заключен под стражу. Следствие выяснило, что в 2005 году мужчина напал на знакомую, которая ранее была его одноклассницей, и хотел завладеть ее имуществом. Он знал, что та намеревалась продать недвижимость в Рязанской области, и предложил помочь оформить сделку и поехать вместе с ней. По дороге он задушил ее, присыпал тело ветками, а затем продал принадлежавшую убитой машину марки Daewoo Nexia по подложной доверенности, пишет РИАМО.

В 2006 году с целью завладения автомобилем мужчина решил убить знакомую предпринимательницу, у которой работал водителем. Женщина занималась торговлей одежды и закупала товар в Белоруссии. Обвиняемый и в этом случае предложил свою помощь. На обратном пути он застрелил женщину, закопал ее тело и скрылся с места на автомобиле.

Закупленную одежду и принадлежавшие убитой два автомобиля марок Land Rover и Honda CR-V он продал.

Как уточнили в СК, ранее мужчина был судим за совершение аналогичного преступления на территории Егорьевска. После предъявления обвинения в убийстве двух женщин он был заключен под стражу.

Тела женщин были найдены и опознаны. Проводятся генетические экспертизы. С участием обвиняемого проведены очные ставки, назначено проведение еще ряда экспертиз, в том числе баллистической и психолого-психиатрической. Расследование уголовного дела продолжается.

5 июня суд арестовал 17-летнего подростка Кирилла, обвиняемого в убийстве дочери замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина, до 3 августа.

Днем ранее соседи рассказали об обвиняемом в убийстве подростке. По их словам, юноша всегда производил хорошее впечатление, был вежлив и обходителен. Одна из соседок также рассказала, что подросток редко появлялся в родительском доме.

Тело 17-летней Евы с ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу, 3 июня, в заброшенном доме вблизи подмосковного села Немчиновка Одинцовского городского округа. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает телеканал «Звезда». По данным следствия, тело девушки было найдено в 21:00, а с момента убийства прошло около шести часов.

17-летний Кирилл стал первым подозреваемым в убийстве Евы как ее молодой человек. Как сообщил источник «Известий», за несколько дней до происшествия у пары произошел конфликт и молодые люди решили выяснить отношения. Предположительно, вновь возникшая словесная перепалка и закончилась убийством.

По предварительным данным, 17-летний подросток совершил убийство из ревности, уточняет сайт kp.ru.