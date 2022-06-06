Глава МИД Германии Бербок отказалась встречаться с послом Украины Мельником

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от встречи с украинским послом Андреем Мельником. Об этом 6 июня сообщило на своем сайте издание Bild.

«Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», — сказал Мельник ранее в эфире Bild am Sonntag.

Он добавил, что ничто не может заменить конфиденциальную беседу.

Встреча так и не состоялась. Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ подчеркнули, что Бербок постоянно находится на связи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Послы других государств и консулы встречаются с ее заместителями.

Ранее с Мельником встречались глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек, глава минфина Кристиан Линднер и ряд других министров правительства Германии.

5 июня Мельник пристыдил Германию за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder. 28 мая стало известно, что за последние недели правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения.

27 мая Мельник заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства в принятии решений, так как во время выступления в Давосе политик не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в Евросоюзе и не перечислил меры по поддержке Киеву.

Днем ранее Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Он выложил у себя в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

В начале мая Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой в ответ на его заявление не ехать в Киев после того, как украинские власти отказали в приглашении президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Впоследствии он отказался извиняться на свои слова.

4 мая депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать Мельника из Германии за острое высказывание. По словам эксперта, подобное поведение не коррелируется с дипломатической деятельностью.