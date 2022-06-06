Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил упростить порядок госрегистрации продукции в РФ и сократить его сроки до 30 дней. Об этом сообщает в понедельник, 6 июня, пресс-служба кабмина.

«Роспотребнадзору совместно с Минздравом, Минэкономразвития и Минпромторгом поручено проработать возможность упрощения порядка регистрации продукции и сокращения срока выдачи свидетельства о госрегистрации до 30 дней», — говорится в сообщении.

Упрощение порядка государственной регистрации продукции, как отметили в кабмине, необходимо для того, чтобы производители могли оперативно реагировать на изменения рынка в условиях санкций.

Поручение дано по итогам прошедшего 26 мая заседания правкомиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Ранее, 2 июня, Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики РФ в условиях санкций. Он подчеркнул, что трансформация системы контроля позволила существенно снизить административные издержки бизнеса — на общую сумму от 160 млрд до 180 млрд рублей.

30 мая Мишустин заявил, что России удалось обеспечить стабильность экономики и сбалансировать курс рубля, несмотря на всё санкционное давление западных стран. Он также отметил, насколько в условиях тяжелых рестрикций важно сохранять дружеские, добрососедские и партнерские отношения.

До этого, 20 мая, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика быстро адаптируется к меняющимся условиям. По его словам, структурная перестройка экономики РФ может продолжаться до 2024 года и дольше, однако основные изменения произойдут в ближайшие год-полтора.