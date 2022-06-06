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Глава Курской области Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Тёткино

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Приграничный поселок Тёткино в Курской области попал под обстрел утром 6 июня. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Раненых и погибших нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения», — написал он.

По словам главы области, сильно повреждены двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Кроме того, сгорел автомобиль, и есть повреждения на территории сахарного завода.

Старовойт опубликовал в соцсети фотографии с последствиями инцидента. На них изображены сгоревшая машина, дом с разбитыми окнами, разрушенное здание. На месте происшествия работали спасатели.

Ранее, 30 мая, губернатор рассказал об усилении мер безопасности на границе с Украиной. В регион были направлены дополнительные силы и вооружение. В конце мая в регионе был продлен «желтый» уровень террористической опасности до 8 июня.

Приграничные территории России неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Так, 19 мая стало известно об обстреле в том же поселке Тёткино. В результате погиб один человек среди гражданского населения. Были повреждены несколько домов. Сообщалось также о неразорвавшихся снарядах.

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