В Мариуполе девять школ возобновили работу

Девять школ возобновили работу в Мариуполе, туда уже завезли учебники. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live» в понедельник, 6 июня.

По его словам, местные жители возвращаются в город, начинают выходить на работу. Идет восстановление зданий, работает телевидение, сообщает телеканал «360».

«У нас если начинает работать телевидение, это говорит о том, что жизнь уже не просто приходит, а есть много положительных моментов, которые необходимо освещать», — сказал он.

Накануне работники одной из важнейших для Мариуполя подстанций «Азовская» рассказали «Известиям» о ходе работы по восстановлению объекта.

Подача напряжения планируется по основным питающим линиям «Азовское № 1» и «Азовское № 2», что позволит обеспечивать электричеством подстанции и входящих потребителей, передает «Федеральное агентство новостей».

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как 20 мая Министерство обороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков формирования украинских националистов «Азов» (в отношении членов формирования возбуждены уголовные дела в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Для трудоустройства возвращающихся в город жителей был организован центр занятости, о котором 5 июня рассказали «Известия». Отмечается, что жители города желают восстановиться на своих местах работы, а также помочь городу в восстановлении.

Для обеспечения безопасности жителей в городе проводится разминирование взрывных устройств, оставленных боевиками, которое 3 июня показал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Для помощи жителям во время восстановления города сотрудники Следственного комитета РФ 1 июня привезли горожанам гуманитарную помощь. Привезенные следователями полевые кухни накормили жителей, а детям были розданы воздушные шары и сладости.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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