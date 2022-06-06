Общественные туалеты сделали платными в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ввели плату за пользование модульными туалетами. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Стоимость посещения составляет 20 рублей.

В документе особо подчеркивается, что плату за посещение необходимо принимать только в безналичной форме. Контролировать этот вопрос будет замглавы администрации.

RostovGazeta отмечает, что власти закупили 10 туалетов. Стоимость каждого составляет почти 3 млн рублей. Комплексы привезли из Санкт-Петербурга. Ранее жители города просили сделать посещение общественных туалетов бесплатным.