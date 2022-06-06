Малый ювелирный бизнес Петербурга оказался под угрозой из-за налогообложения

Ассоциация ювелиров Санкт-Петербурга и региональная организация «Содействие малому бизнесу» направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину из-за поправок к Налоговому кодексу, угрожающих малому бизнесу. Об этом 6 июня пишет газета «Деловой Петербург».

Принятые в марте изменения отменили упрощенную и патентную систему налогообложения для небольших предприятий и ИП, осуществляющих производство изделий из драгоценных металлов или их оптовую и розничную торговлю. Таким образом поправки, вступающие в силу с 1 января 2023 года, поставят предприятия отрасли перед необходимостью уплаты НДС.

Как подсчитали в организации, новое налогообложение создаст угрозу закрытия для 95% малых предприятий, которые дают работу 200–300 тыс. сотрудников.

Опрошенные изданием эксперты и представители отрасли также посчитали возросшую налоговую нагрузку критичной для малого бизнеса.

«Ну как можно маленькую шлюпку и большой корабль отправить в большое плавание? Шлюпка не доплывет. Около 90% из нас однозначно не выживут. На примере своей фирмы я подсчитал, что заплачу теперь в 10 раз больше», — отметил индивидуальный предприниматель Армен Манутян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Малый ювелирный бизнес Петербурга оказался под угрозой уничтожения»