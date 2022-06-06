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На ПМЭФ представят инициативы Совета Евразийского женского форума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На полях юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума состоятся мероприятия Евразийского женского форума (ЕЖФ). Дискуссии по актуальным вопросам, презентации новых проектов и инициатив Совета Евразийского женского форума, паблик токи и интервью с женщинами-лидерами, подписание соглашений будут проходить на стенде ЕЖФ все дни форума.

2 июня сообщалось, что свое участие в ПМЭФ подтвердили представители 115 стран и территорий, включая Россию.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

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