Женщина с этикеток детского питания Gerber умерла в возрасте 95 лет

В возрасте 95 лет умерла Энн Тернер Кук, чье детское лицо было изображено на упаковках питания Gerber. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Gerber глубоко опечалена кончиной Энн Тернер Кук. <…> Ее улыбка и выразительное любопытство покорили сердца повсюду, и будут продолжать жить как символ для всех младенцев», — приводит телеканал сообщение компании.

Сын женщины, Клифф Кук, рассказал журналистам, что в конце мая она упала и попала в больницу. Ее состояние ухудшилось, и она скончалась утром 3 июня в окружении семьи. Он описал свою мать как активную и жизнерадостную женщину с чувством юмора, которое она сохранила до последних дней, сообщает телеканал «360».

В Gerber отметили, что Энн Тернер Кук была писательницей и учительницей, сообщает «Москва 24».

В компании рассказали, что в 1928 году Gerber искала «лицо для рекламной кампании детского питания» и даже проводила конкурс. Художница Дороти Хоуп Смит представила простой набросок, сделанный углем, и отметила, что завершит его, если выиграет. В результате именно этот набросок, на котором было изображено младенческое лицо Кук, выиграл конкурс, а в компании настояли, чтобы иллюстрация осталась эскизом.

Она стала настолько популярной, что в 1931 году Gerber решила сделать этот эскиз своим официальным товарным знаком, пишет Life.ru. Личность ребенка, который был изображен на рисунке, держалась в тайне в течение 40 лет — до 1978 года, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В США на эскизе узнавали то кинозвезд Хамфри Богарта и Элизабет Тейлор, то сенатора Боба Доула и других, однако на самом деле малышкой была пятимесячная Энн Тернер Кук.

В конце мая в возрасте 90 лет скончался создатель дизайна космических кораблей для киносаги «Звездные войны» Колин Кантуэлл. Как уточняет сайт aif.ru, компьютерный дизайнер и создатель спецэффектов скончался в своем доме в штате Колорадо.