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Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня

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Фото: commons.wikimedia.org
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Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км. Об этом 6 июня сообщило Reuters со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллеса.

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«Эти высокоэффективные РСЗО позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от применения дальнобойной артиллерии», — приводит агентство слова Уоллеса.

Министр рассказал, что поддержка Лондона будет меняться в зависимости от тактики российской стороны.

О планах Великобритании отправить Киеву M270 Уоллес также заявлял 2 июня. Тогда он отмечал, что украинские военные будут обучены тому, как использовать эти пусковые установки. Действия были «тесно скоординированы» с решением США предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS).

Днем ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон направит украинской стороне новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS, и отметил, что страна продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие, военную технику. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей РСЗО против целей, находящихся на территории России.

Страны Запада отправляют Киеву оружие на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Россия неоднократно подчеркивала, что такие поставки не ведут к дипломатическому разрешению ситуации. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер отметил, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности Москва будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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