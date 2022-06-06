Морпех 36-ой бригады ВСУ встретился c ополченцем ДНР, которого пытался убить

Военнослужащий 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) встретился с ополченцем Донецкой Народной Республики (ДНР), которого, как он полагал, убил штык-ножом. Фрагмент сюжета, вышедшего в эфир на телеканале «Россия 1» опубликовал 6 июня Telegram-канал «Пул №3».

По словам пленного морпеха ВСУ, предложение убить военного ДНР поступило от товарища.

«Я зашел, нанес ему шесть ножевых ранений и вышел. Тело вынесли на вторые сутки, сказали, что он мертв», — сказал он.

Когда пленному предложили посмотреть направо, он увидел ополченца, которого считал убитым.

«Ну Бог тебе судья», — сказал морпеху ВСУ пострадавший.

После этого украинский военный едва не расплакался и попросил прощения перед бойцом ДНР.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что некоторые боевики украинской радикальной группировки «Азов», сдавшиеся в плен, еще получают медпомощь. После этого они предстанут перед трибуналом.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал, где рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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