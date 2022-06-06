Главные дороги отремонтируют в Челябинске

В Челябинске готовят к ремонту путепровод «Челябинск Главный» возле ж/д вокзала и проезжую часть на плотине Шершневского водохранилища. Специалисты составляют дефектные ведомости, проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

Также в Челябинской области в ближайшее время начнется строительство четырехполосной объездной дороги. Она должна соединить Северо-Запад Челябинска с новыми поселками на берегу Шершневского водохранилища.

Как уточняет ИА «Ура.ру», на проектирование новой трассы выделят 20,6 млн рублей, на строительство — почти 968 млн рублей, а на содержание — порядка 72 млн рублей. Деньги поступят из регионального бюджета. Работы должны завершить до 31 декабря 2030 года.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы на строительство автотрассы М12 Москва–Казань. Она будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.