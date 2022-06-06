Реклама
Прямой эфир
Мир
Процедуру вотума доверия Джонсону могут запустить 6 июня
Происшествия
Глава отдела полиции погиб в ДТП под Астраханью
Мир
Глава МИД ФРГ Бербок отказалась от встречи с послом Украины Мельником
Мир
В Австрии и ФРГ предостерегли о последствиях эмбарго на российский газ
Мир
Минобороны показало кадры работы Су-34 по технике ВСУ ракетами Х-29
Мир
Наблюдатели из СНГ не выявили нарушений на референдуме в Казахстане
Общество
Более 20 человек отравились роллами в Тольятти
Политика
Косачев призвал жестко ответить на отказ стран пропустить самолет Лаврова
Мир
СМИ узнали об упадке морального духа в администрации Байдена
Экономика
Больше половины почти готовых массовых новостроек уже распроданы
Политика
В Госдуме планируют принять единый закон об иноагентах до конца весенней сессии

В ГД анонсировали принятие законов о неисполнении решений ЕСПЧ на этой неделе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) состоится на текущей неделе. Об этом 6 июня в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Браво на выход: почему Россия покидает Совет Европы
Что будет с исками в ЕСПЧ и мораторием на смертную казнь

По его словам, ко второму чтению депутаты парламента предложили ряд инициатив, среди которых прекращение исполнения решений ЕСПЧ. Речь о решениях, которые были приняты организацией после 15 марта 2022 года.

«Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках», — уточнил Володин.

В будущем решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ, отметил он, так как ЕСПЧ «стал инструментом политической борьбы» против России, отмечает «Газета.Ru».

16 мая в Госдуму от партии «Единая Россия» на рассмотрение был внесен законопроект, согласно которому предлагается сделать не подлежащими исполнению постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года. При этом проект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям инстанции, вынесенным до 16 марта 2022 года.

15 марта депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ выходит из Совета Европы по ее собственной воле. Он назвал данное решение взвешенным и обдуманным.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» назвал такое решение ожидаемым. По словам же замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, России нужно было выйти из Совета Европы «еще семь, а то и 10 лет назад».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Совет Европы давно превратился в инструмент пропаганды НАТО. В МИД РФ также пояснили, что выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека продолжится, «если они не противоречат Конституции Российской Федерации».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022