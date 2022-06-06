В ГД анонсировали принятие законов о неисполнении решений ЕСПЧ на этой неделе

Принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) состоится на текущей неделе. Об этом 6 июня в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, ко второму чтению депутаты парламента предложили ряд инициатив, среди которых прекращение исполнения решений ЕСПЧ. Речь о решениях, которые были приняты организацией после 15 марта 2022 года.

«Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках», — уточнил Володин.

В будущем решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ, отметил он, так как ЕСПЧ «стал инструментом политической борьбы» против России, отмечает «Газета.Ru».

16 мая в Госдуму от партии «Единая Россия» на рассмотрение был внесен законопроект, согласно которому предлагается сделать не подлежащими исполнению постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года. При этом проект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям инстанции, вынесенным до 16 марта 2022 года.

15 марта депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ выходит из Совета Европы по ее собственной воле. Он назвал данное решение взвешенным и обдуманным.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» назвал такое решение ожидаемым. По словам же замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, России нужно было выйти из Совета Европы «еще семь, а то и 10 лет назад».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Совет Европы давно превратился в инструмент пропаганды НАТО. В МИД РФ также пояснили, что выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека продолжится, «если они не противоречат Конституции Российской Федерации».