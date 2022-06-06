Der Spiegel: власти Германии опасаются поставлять танки на Украину

Власти Германии не поставляют Киеву свои танки из-за опасения, что они могут быть использованы украинскими военными на территории России. Об этом 6 июня сообщил журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники, близкие к правительству страны.

«Есть опасения, что Украина может стать самоуверенной и ворвется на российскую территорию, а это будет означать, что немецкие танки снова окажутся в России. Это беспокойство подчеркивает определенное недоверие в Берлине к украинскому президенту Владимиру Зеленскому», — говорится статьи.

При этом издание отметило, что «танковое эмбарго» никогда не обсуждалось на уровне НАТО, но существует неофициально соглашение по этому вопросу между Вашингтоном, Лондоном и Парижем.

«Кроме того, по словам источников, Германия никогда не смогла бы стать первой страной, поставившей танки, по историческим причинам», — уточняет журнал.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник 5 июня пристыдил Германию за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder. До этого, 28 мая, газета Welt am Sonntag сообщила, что за последние девять недель правительство ФРГ сократило «до минимума» поставки оружия Киеву. В публикации говорится, что канцлер страны Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения.

Генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад 22 мая в интервью радиостанции Deutschlandfunk подчеркнул, что считает бессмысленными и опасными поставки тяжелого вооружения Киеву.

Страны Запада нарастили военную поддержку украинской стороны на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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