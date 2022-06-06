Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле поселка Тёткино никто не пострадал

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июня, рассказал, что в результате произошедшего утром обстрела поселка Тёткино нет пострадавших и погибших.

По словам чиновника, основной удар минометного обстрела наносился по местному мосту. Также сильно поврежден оказался ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки к нему, уточняет сайт aif.ru.

«В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль», — приводит слова Старовойта сайт kp.ru.

Кроме того, отметил чиновник, повреждения получил сахарный завод и сгорел один автомобиль, пишет RT.

К посту губернатор прикрепил фотографии, на которых видны повреждения железной дороги, построек и припаркованной машины. В кадр также попала пожарная машина. На месте работают экстренные службы, уточняет телеканал «360».

Как напоминает «Москва 24», обстрел поселка Тёткино произошел утром 6 июня со стороны Украины. По словам Старовойта, удары были нанесены по мосту и местным предприятиям приграничного села Тёткино Глушковского района Курской области.

30 мая глава региона сообщил, что в Курской области усилены меры безопасности на границе с Украиной. Туда направили дополнительное вооружение и личный состав. По словам Старовойта, властями предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

29 мая СК сообщил, что по факту обстрелов региона начато расследование.

До 8 июня в Курской области продлен режим повышенного уровня террористической опасности, пишет НСН. Это поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей.

Приграничные с Украиной российские территории неоднократно подвергались обстрелам. Так, 23 мая российские силы противовоздушной обороны предотвратили провокацию в Рыльском районе Курской области. По данным Следственного комитета России, 25 и 26 мая был произведен обстрел села Воробжи. Он велся из реактивных систем залпового огня, подчеркнули в ведомстве. 21 мая губернатор Старовойт сообщил, что приграничные села в регионе также подверглись обстрелу. Пострадавших не было. Двумя днями ранее обстрелу подвергся поселок Тёткино, где в результате погиб один человек среди гражданского населения.

Желтый уровень террористической опасности также был введен в Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской областях. Провокации со стороны Украины и обстрелы уже неоднократно фиксировались в Брянской и Белгородской областях.