Водитель легковой машины погиб при столкновении с грузовиком на МКАД

Водитель легкового автомобиля скончался после столкновения с грузовиком на внутренней стороне МКАД. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщает в понедельник, 6 июня.

«5 июня в 4:12 на внутренней стороне 9 км МКАД 60-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta, следуя со стороны Рязанского проспекта в сторону Волгоградского проспекта, при перестроении с крайней правой полосы во вторую, совершил столкновение со следовавшей в попутном направлении Hyundai HD78 под управлением водителя 1999 года рождения», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм. После ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день стало известно, что скандально известный блогер Андрей Бурим, более известный под псевдонимом Mellstroy, попал в аварию, сообщает телеканал «360».

На опубликованных блогером кадрах видно, что его автомобиль, вероятно, врезался в столб и остался в кювете. Также показана работа экстренных служб и правоохранительных органов на месте происшествия.