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Косачев призвал жестко ответить на отказ стран пропустить самолет Лаврова

Сенатор Косачев: реакция на отказ ряда стран пропустить самолет Лаврова должна быть жесткой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Реакция на отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию должна быть предельно жесткой. Об этом написал 6 июня в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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«Нынешний демарш, разумеется, не про самолет. Он направлен против России как государства и против Сербии как государства», — поделился он мнением.

Косачев выразил надежду, что ответом будут не только дипломатические протесты, но и действия на практике.

«Дабы неповадно было», — заключил он.

Днем 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы российского МИДа в преддверии намеченного на 6–7 июля визита дипломата в Сербию. Сообщалось, что после этого Вучич встретится с послом России в Сербии Александром Бокан-Харченко в 10:00 понедельника (9:00 мск) в президентской резиденции.

5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Болгария, Северная Македония и Черногория своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич обратился к нации в связи с отменой визита в страну Лаврова. Вучич лично занимался логистикой визита глава МИД РФ. Он назвал ситуацию в связи с визитом российского министра исключительно сложной.

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