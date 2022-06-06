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Женщина погибла при опрокидывании лодки на Енисее

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Фото: РИА Новости/Владимир Баранов
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В Красноярском крае женщина погибла в результате опрокидывания лодки на Енисее. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

Инцидент произошел ранее в тот день в 1 км от села Усть-Пит Енисейского района. По данным следствия, семь человек — женщина, трое мужчин и трое детей в возрасте от девяти до 11 лет — направлялись на лодке Обь-3 из деревни Анциферово в село Усть-Пит. Во время следования мужчина, который управлял лодкой, не справился с управлением, в результате чего плавстредство опрокинулось. Все пассажиры оказались в воде, сообщает телеканал «360».

Очевидцами стали люди, отдыхавшие на берегу Енисея. Им удалось спасти детей. Женщину извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась. Один мужчина пропал без вести, двое других вплавь добрались до берега самостоятельно, отмечает «Ридус».

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает «Федеральное агентство новостей». Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти женщины, уточняет REGNUM.

В пресс-службе ведомства уточнили, что все взрослые в лодке были в состоянии алкогольного опьянения, а 31-летняя погибшая является матерью детей, пишет сайт aif.ru. Ведутся поиски пропавшего, предположительно, 38-летнего сожителя погибшей. Именно он управлял лодкой.

В мае в Сосногорском районе Коми один человек пропал, после того как его лодка опрокинулась. Инцидент произошел 15 мая на реке Айюва, возле поселка Керки. На борту надувной резиновой лодки с мотором были двое охотников. Оба оказались в воде. Одному удалось выбраться на берег.

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