Климатические качели от заморозков до +30 градусов ожидаются в Омске

Синоптики пообещали холодную погоду жителям Омска. Похолодание продержится до середины рабочей недели, 8 июня. По прогнозам специалистов Обь-Иртышского УГМС, 6 июня на почве ожидаются заморозки до -7 градусов.

Затем потеплеет до +22 градусов, а ветер с юго-восточного сменит направление на северо-западное. 7 июня столбик термометра будет находиться в диапазоне от +7 до +12 градусов, вероятность заморозков сохранится, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Климатические качели ожидают омичей 8 июня. Если в приземистом слое ожидаются заморозки до -2 градусов, то днем температура будет подниматься до +30 градусов.

Также синоптики предупреждают, что в Омске больше недели будут идти дожди. Они начнутся в среду, 8 июня, и будут сопровождаться порывистым ветром со скоростью 18 м/с. В субботу, 11 июня, ожидается гроза и похолодает до +14 градусов. В воскресенье может выпасть 6,8 мм осадков.

Такая погода сохранится вплоть до середины следующей недели, пишет ИА «Город55».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал дату прихода жары в Москву. Если в начале недели москвичей ожидают прохладная погода по утрам и до +21…+23 градусов днем, то настоящая летняя жара с температурой до 27–28 градусов тепла наступит 9 июня.