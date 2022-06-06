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Санкции РФ против Gazprom Germania могут привести к расходам Германии в €5 млрд

Die Welt: санкции России против Gazprom Germania могут привести к дополнительным расходам в €5 млрд
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Фото: Global Look Press/Fernando Gutierrez-Juarez
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Санкции России против Gazprom Germania и ее дочерних компаний могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа в размере около €5 млрд в год. Об этом сообщило издание Die Welt.

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«Контрсанкции ясно показывают, что могут означать масштабные перебои с поставками газа. Во-первых, это большая нагрузка на федеральный бюджет, поскольку Gazprom Germania вынуждена покупать газ по высоким ценам за государственные деньги. Кроме того, газохранилища требуют больших затрат», — говорится в статье Die Welt.

Изменение поставщиков топлива создаст дополнительную нагрузку на федеральный бюджет. По информации газеты, с середины мая МВт·ч газа обходился стране в среднем около €85, до начала спецоперации РФ по защите Донбасса — от €20 до €30.

Также высокие затраты связаны с заполнением хранилища природного газа в Редене в Нижней Саксонии. При этом, как отмечает издание, заполнение может происходить медленно.

Как уточнила Die Welt, ожидается, что с октября этого года для потребителей газа будет установлена новая надбавка для компенсации выросших расходов.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 12 мая сообщил, что ряд дочерних предприятий экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за санкций, которые Россия ввела в отношении Запада. Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с бывшими и нынешними дочерними компаниями «Газпрома», в отношении которых введены санкции, у РФ «не будет взаимоотношений, они запрещены».

«Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими с 1 апреля.

11 мая было опубликовано постановление, согласно которому правительством РФ утвержден список из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции западных стран на фоне российской спецоперации по защите жителей Донбасса, которая началась 24 февраля. Евросоюз и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики РФ.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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