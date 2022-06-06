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Потенциальные покупатели жилья ждут дальнейшего снижения ипотечных ставок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Несмотря на снижение ипотечных ставок сразу на 3%, потенциальные покупатели не спешат приобретать жилье — в первые рабочие дни июня спрос упал на 0,3%. Об этом «Известиям» заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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«Снижение ипотечных ставок на вторичное жильё сразу до 11% не дало ожидаемого эффекта», — сказал он.

По его словам, «амплитудная» политика Центробанка в отношении ключевой ставки создала вакуумную ловушку, когда спрос сначала резко снизился из-за скачка ставок, а теперь люди уверены, что ставки будут снижаться бесконечно, и заняли выжидательную позицию, подчеркнул Хусаинов.

«Нужно признать, что только снижением ставок рынок не восстановить, есть и другие фундаментальные причины низкого спроса», — считает он. В их числе откровенно перегретые цены на недвижимость, которые интенсивно росли с 2020 года на фоне снижающихся реальных доходов населения. Поэтому сейчас активно продаются только те объекты, на которые собственники готовы делать дисконт. Кроме того, это шоковое состояние большинства потенциальных покупателей из-за нестабильной ситуации в экономике и риска потерять доход.

И первичном, и вторичном рынку жилья необходима стабильность, сказал он.

«Потенциальным покупателям и девелоперам нужно четкое понимание дальнейшей политики по стимулированию спроса, причем в перспективе 3–5 лет. Тогда девелоперы смогут строить долгосрочные планы по строительству, а потенциальные покупатели понимать, на каких условиях и когда им выгоднее взять ипотеку и в какой период ее рефинансировать», — пояснил Хусаинов.

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