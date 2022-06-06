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Попавших под обстрел в Северодонецке журналистов Reuters прооперировали

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Два журналиста агентства Reuters, 3 июня попавшие под обстрел в Северодонецке, прооперированы и отправлены в Донецк. Об этом 6 июня рассказали в минздраве Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«У одного оказался открытый перелом руки, ему поставили спицу», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

У второго раненого журналиста извлечены из ноги два осколка, у пациента обширная гематома головы. Пострадавших направили в Донецк, где они проживают. Один из журналистов госпитализирован.

В пятницу корреспондент RT Игорь Жданов сообщил об обстреле украинскими военными в Донбассе автомобилей с журналистами, в том числе RT и Reuters. В пресс-службе агентства позже сообщили о ранении сотрудников в Северодонецке. Водитель автомобиля, в котором находились журналисты, погиб.

По словам Жданова, украинские войска били прицельно. С их группой всё в порядке, уточнил он.

1 июня корреспондента телеканала «Звезда» ранило осколком мины ВСУ в руку в Северодонецке Луганской Народной Республики. Журналист рассказал, что жилой сектор города находится под контролем народной милиции, однако артобстрелы со стороны ВСУ не прекращаются.

Он пояснил, что, так как от Северодонецка до Лисичанска, из которого ведутся обстрелы, меньше 10 км, украинская сторона использует «польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе». Именно такая мина ранила корреспондента.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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