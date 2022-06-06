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Считающие автомобили камеры установили на дорогах в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге установили на дорогах камеры, которые считают автомобили. Их цель — не фиксировать нарушение скоростного режима, а мониторить число авто, которые находятся на проезжей части. Вычисление загруженности дорог необходимо для корректировки светофоров, чтобы минимизировать пробки.

Как пишет ТагилСити.Ру, сначала местные автомобилисты были уверены, что приборы фиксируют отсутствие ближнего света и непристегнутый ремень безопасности. Однако выяснилось, что камеры только считают машины.

Впрочем, в городе установлено еще более 100 камер, которые фиксируют, в том числе, и несоблюдение скоростного режима.

Ранее сообщалось, что в КоАП планируют включить статью за агрессивное вождение. Такой законопроект готовится к внесению главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым. В качестве наказания за умышленную опасную езду предлагается штраф в размере 5 тыс. рублей, а при повторном правонарушении — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок до одного года.

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