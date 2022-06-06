Более 50 человек погибли в Нигерии во время атаки боевиков на церковь

Боевики напали на католическую церковь на юго-западе Нигерии во время мессы в воскресенье, погибли как минимум 50 человек, включая женщин и детей. Об этом 6 июня со ссылкой на врачей сообщает Reuters.

Инцидент произошел в штате Ондо. Боевики открыли огонь снаружи церкви Святого Франциска в городе Ово и внутри здания, рассказал представитель полиции Фунмилайо Ибукун Одунлами.

Она не сообщила, сколько человек было убито или ранено, но добавила, что полиция расследует причину нападения.

Губернатор штата Ондо Аракунрин Олуваротими Акередолу, посетивший место нападения и пострадавших в больнице, назвал воскресный инцидент большой бойней.

Врач больницы в Ово рассказал, что после нападения в две городские больницы было доставлено не менее 50 тел погибших. По его словам, для лечения раненых необходимо большое число доноров крови.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари осудил нападение, назвав его отвратительным, а Ватикан заявил, что папа Франциск молится за жертв, которые «мучительно пострадали в момент празднования».

Как отмечает нигерийский портал Punchng, работники Федерального медицинского центра и госпиталя Сент-Луис сообщили о гибели 35 человек. Церковь и правительство штата не уточнили число жертв.

В конце мая 31 человек погиб в Нигерии во время раздачи прихожанам церкви продуктов и необходимых товаров. Мероприятие проводилось в поло-клубе Порт-Харкорта, более крупном помещении, чем церковные, чтобы вместить всех желающих.