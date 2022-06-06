Антироссийская позиция была занята Европейским союзом под влиянием восточноевропейских государств. Об этом заявил изданию Valeurs Actuelles депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Интересы Франции заключаются не в победе России или Украины в конфликте. Наш интерес состоит в том, чтобы как можно скорее вернуться к миру», — написал Мариани в опубликованной 2 июня статье.

Политик назвал масштабное расширение ЕС на восток поспешным и необдуманным, ведь в результате него объединение попало под влияние своих новых членов, которые «исторически словно приговорили себя к вражде с Россией». По его мнению, это стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине.

«Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы», — заявил евродепутат.

1 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в Польше русофобские настроения наблюдаются последние 30 лет, причем с каждым годом проявлений всё больше. Накануне издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 июня заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, так как рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать. Он также подчеркнул, что провез за переговорами с президентом России Владимиром Путиным более 100 часов.