Завод по переработке коммунальных отходов построят в Нижневартовске

В Нижневартовске будут сортировать 100% коммунальных отходов. Соответствующий инвестиционный проект реализует правительство ХМАО. Речь идет о строительстве объекта для сортировки мусора.

Проект могут завершить уже к 2024 году, сообщает Muksun.fm со ссылкой на представителя регионального департамента промышленности Артема Чурсина. По его словам, сначала это будет объект, на котором все отходы будут сортировать. А в перспективе предприятие займется также и переработкой отходов.

Завод будет обслуживать три муниципальных образования — Нижневартовск, Нижневартовский район и Мегион.

Ранее сообщалось, что в России запретили юридическим лицам и предпринимателям выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, компьютеры и комплектующие. Теперь все эти предметы нужно будет сдавать на утилизацию.