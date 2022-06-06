Клещевой энцефалит подозревают у более 50 жителей Челябинской области

В больницы Челябинской области направили 54 жителя с подозрением на клещевой энцефалит. По сравнению с 2021 годом активность клещей выросла на 500%. Так, в этом году зарегистрировано уже 48 тыс. случаев укусов клеща.

Kursdela.biz со ссылкой на экспертов пишет, что значительный рост обращений в травмпункты по поводу укусов клещей связан с ранним наступлением грибного сезона. Южноуральцы массово отправляются в леса, пренебрегая мерами предосторожности.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска пожаловались на большую численность клещей. На ряде улиц потребовалась дополнительная акарицидная обработка. Так, на улице Калинина численность клещей достигла 12 особей на 1 км. Безопасным уровнем считается показатель 0,5 особи.