Евродепутат Мариани назвал источник антироссийской риторики в ЕС

Евросоюз (ЕС) оказался втянутым в антироссийскую риторику под давлением представителей стран Восточной Европы, заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани газете Valeurs Actuelles.

«Интересы Франции заключаются не в победе России или Украины в конфликте. Наш интерес состоит в том, чтобы как можно скорее вернуться к миру», — написал он в статье, опубликованной 2 июня.

Мариани добавил, что 3 мая текущего года папа римский Франциск в беседе с Corriere della Sera заявил, что именно «лай НАТО у дверей России» заставил Кремль отреагировать так. Это их неправильные действия спровоцировали конфликт. Тогда мало кто приветствовал подобное высказывание понтифика, но оно как нельзя лучше описывает ситуацию: Россия не нападала на Украину без причины, пишет он.

Евродепутат считает ошибочной политику расширения НАТО на Восток, из-за которой Евросоюз попал под влияние восточноевропейских стран с враждебной РФ риторикой.

ЕС мог бы придерживаться мнений южноевропейского блока стран, без ярко выраженных негативных тенденций в политике. В случае иной точки зрения Евросоюз, возможно, избежал бы разрыва отношений с Россией, и никакого конфликта вокруг Украины не было бы, выразил мнение европарламентарий Мариани.

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 июня заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, так как рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать. Он также выразил уверен роли посредника, которую Франция должна выполнить в сложившейся ситуации.

31 мая политолог Андрей Кошкин заявил, что решение Вашингтона не поставлять Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности говорит об изменении отношения Америки к происходящему на Украине и Донбассе и, как следствие, снижении накала антироссийской риторики в Белом доме.

Антироссийская риторика усилилась с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».